У Києві незаконно прихопили 7 гектарів під будівництво котеджів

Під час проведення оперативного відпрацювання акваторії Дніпра працівники відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю (ДСБЗ) Голосіївського районного управління столичної міліції виявили факт незаконного зайняття одним з товариств з обмеженою відповідальністю та забудови під котеджне містечко земельної ділянки площею 7,4 га.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК.

Незаконну забудову виявлено у Києві по Столичному шосе, 149.

В.ПОЛІЩУК наголосив, що зазначені земельні ділянки розташовані в акваторії Дніпра та відносяться до земель рекреаційного призначення.

За даним фактом прокуратура Голосіївського району м.Києва порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.197-1 Кримінального кодексу України.