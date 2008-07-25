Суд звільнив з-під арешту чиновника, причетного до вибуху в лікарні

Долинський районний суд Івано-Франківської області відмовив у задоволенні подання прокуратури на арешт начальника Болехівської дільниці Долинського управління з експлуатації газового господарства, проти якого було порушено кримінальну справу за «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеної небезпеки», що призвели до загибелі людей.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Івано-Франківської області Людмила ГЛАСОВА, зазначивши, що відповідне рішення суддя прийняв 24 липня.

За її словами, своє рішення суддя мотивував тим, що екс-арештований за станом здоров’я не може перебувати під вартою.

Між тим прес-секретар прокурора стверджує, що затриманий "не перебуває на обліку в жодному медичному закладі".

Як повідомляв УНІАН, у терапевтичному відділенні Болехівської лікарні 11 липня 2008 року стався вибух газу, внаслідок чого троє осіб загинуло, а восьмеро отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Нещасний випадок стався в результаті витоку газу із підвідного підземного газопроводу та проникнення його в підвальне приміщення корпусу терапевтичного відділення лікарні

14 липня Долинська міжрайонна прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу за статтею 272 ч.2 Кримінального кодексу України проти майстра і начальника Болехівської дільниці Долинського газового управління за «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеної небезпеки». Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 8 років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.