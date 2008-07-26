Із заблокованих паводком будинків людей рятували альпіністи

На Івано-Франківщині альпіністи МНС евакуювали 33 дорослих і 21 дитину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

За його словами, 25 липня на Прикарпатті в селі Ясень Рожнятівського району та в селі Ганнівці Галицького району, внаслідок сильної зливи та підвищення рівнів води, були підтоплені та заблоковані житлові будівлі. Гірські рятувальники МНС, які оперативно прибули на місце, евакуювали 19 дорослих і 6 дітей. А в селі Сливки Рожнятівського району альпіністи МНС за допомогою спецобладнання евакуювали 14 дорослих і 15 дітей.