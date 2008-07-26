Шандра: люди не хотіли відселятися - не вірили, що може так затопити

Найбільше від повені потерпають Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська і Чернівецька області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив міністр з питань з надзвичайних ситуацій України Володимир ШАНДРА. За його словами, станом на 14.00 26 липня підтоплено 15 тис. 514 житлових будинки, близько 17 тис. га сільськогосподарських угідь, 317 населених пунктів залишаються без електропостачання, пошкоджено 145 автомобільних мостів і 95 пішохідних.

Міністр повідомив також, що розмито 140 км автодоріг. За його словами, ці дані стосуються Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Він наголосив, що найбільше постраждала Івано-Франківська область.

В.ШАНДРА також сказав, що відселено 6 тис.757 осіб і врятовано гелікоптерами та плавзасобами 673 людини. Він зазначив, що найбільшою проблемою, з якою зіткнулися рятувальники, це та, що люди не хотіли відселятися, оскільки не вірили, що може бути така велика вода. На думку міністра, у майбутньому треба будувати більші дамби на річках, оскільки нинішня вода набагато метрів перевищила існуючі дамби.