На Хмельниччині голову райдержадміністрації піймали на хабарі

Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримано "на гарячому" при отриманні хабара в сумі 9,5 тисячі доларів голову однієї з районних державних адміністрацій Хмельницької області та голову селищної ради.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, згадані кошти вони отримали від приватного підприємця за позитивне вирішення питання про надання в оренду приміщень і земельної ділянки колишньої військової частини на території селища.