Вінницькі податківці відмовилися відшкодовувати 54,6 мільйони ПДВ

Співробітники Державної податкової адміністрації у Вінницькій області за січень-червень відмовили у відшкодуванні податку на додану вартість на суму 54,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі економічного аналізу ДПА у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, протягом першого півріччя співробітниками податкової встановлено 102 факти необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ.

Також за результатами проведених комплексних заходів щодо протидії злочинності у сфері оподаткування викрито 148 злочинів, які пов’язані з кримінальними ухиленнями від оподаткування та порушеннями законодавства, з яких 38 – за ухилення від сплати податків, з яких 7 – із сумами збитків понад 1 млн. грн.

У ході розслідування кримінальних справ у поточному році відшкодовано 3,8 млн. грн.

Виявлено 67 фіктивних фірм, 2 "конвертаційних" центрів.