У курортній Яремчі скасували святкування Дня міста

Курортне місто Яремча Івано-Франківської області сьогодні святкує 221-й день народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Яремчанській міській раді, водночас, у зв’язку зі стихійним лихом святкування скасовано. Відбулася лише Свята Літургія у храмі Різдва Івана Хрестителя.

Довідка УНІАН. Яремча – гірський кліматичний курорт, найвідоміший туристичний центр Івано-Франківської області, який знаходиться на висоті 550-585 м над рівнем моря.