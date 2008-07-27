Алексій ІІ каже, що єдність російського православ'я нікому не перешкоджає

Єдність православ`я під юрисдикцією Московського патріархату не перешкоджає повноцінному життю суверенних держав, які є правонаступниками Київської Русі, заявив патріарх Московський і Всієї Русі АЛЕКСІЙ Другий.

«Єдність російського православ`я не може перешкоджати повноцінному життю суверенних держав, які є правонаступниками Київської Русі. Наша церква з повагою ставиться до їхнього суверенітету і зацікавлена в зміцненні та процвітанні їхніх народів”, - сказав АЛЕКСІЙ Другий після божественної літургії, проведеної з нагоди 1020-річчя хрещення Русі біля пам`ятника святому князю Володимиру на Володимирській гірці у Києві спільно з патріархом Вселенським ВАРФОЛОМІЄМ Першим.

За словами АЛЕКСІЯ Другого, Російська православна церква «відкрита для найтіснішої взаємодії на основі євангельських цінностей з властями кожної з країн, в якій перебуває її паства».

“Російська церква створила всі умови, щоб Українська православна церква, очолювана Блаженнійшим митрополитом ВОЛОДИМИРОМ, у повній свободі і відповідальності виконувала б пасторське піклування про український народ”, - зазначив предстоятель РПЦ.

“Сьогодні ми відчули єдність святого православ`я - тут, біля пам`ятника святому рівноапостольному князю Володимиру”, - наголосив АЛЕКСІЙ Другий.

Патріарх подякував народу Божому за привітність, влаштування нинішніх урочистостей і спільну молитву про те, щоб "наші загальні зусилля допомагали б збереженню церковної єдності, подоланню розділу".

Він вітав делегації помісних православних церков, які прибули на урочистості до Києва, і висловив надію на сприяння братських православних церков миру "збереженню єдності, цілісності як нашої церкви, так і всього православ`я".