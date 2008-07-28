"Газпром" заплатить за туркменський газ безпроцентними кредитами

Російська газова монополія "Газпром" погодилася надати під кілька проектів у Туркменії безпроцентні кредити, пише газета "Комерсант". Сума таких позик поки що не уточнюється.

Угода про безпроцентні кредити була підписана на додаток до угоди, яка встановлює принципи ціноутворення на туркменський газ. Поки що невідомо, скільки саме "Газпром" платитиме за середньоазійський газ, проте "Комерсант" пише, що вартість палива становитиме близько 225-295 доларів за тисячу кубометрів. Це означає, що для України газ коштуватиме 350-360 доларів за тисячу кубометрів, зазначає українська версія "Комерсанта".

За даними джерела російського видання, принципи ціноутворення на туркменський газ припускають дві формули. Перша формується з середньої ціни газ в Європі, на внутрішньому ринку України і на півдні Росії за останні шість місяців. У другій формулі тільки дві складових: оптові ціни на газ в Європі і в Україні.

Угода з Туркменією дасть змогу "Газпромові" залишитися єдиним європейським закупником газу в цій середньоазіатській країні. Крім того, російська монополія значно збільшить свій вплив на місцевий ринок, оскільки "Газпром" візьме участь в будівництві нових магістральних газопроводів на сході Туркменії і допоможе збільшити потужність туркменської ділянки Прикаспійського газогону.

Середньоазіатські країни ще на початку 2008 року оголосили, що перейдуть з усіма своїми партнерами на європейські ціни на газ. Перш за все це стосується "Газпрому", який купує більшу частину палива з цих республік. Російська монополія перепродує цей газ до Європи, тому місцеві споживачі зацікавлені в тому, щоб вартість газу зросла не дуже значно.

Лента.ру