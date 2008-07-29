Неповнолітній поширював порнографію в локальній комп'ютерній мережі

У Криму порушено кримінальну справу відносно неповнолітнього, який поширював у локальній комп`ютерній мережі відеофайли, що містили інформацію порнографічного характеру та інформацію, що пропагує жорстокість і насильство.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

Як говориться в повідомленні, про виявлені в локальній комп`ютерній мережі одного з провайдерів Феодосії відеофайли міліцію повідомив місцевий житель. Співробітники кримінального розшуку провели перевірку і встановили, що неповнолітній хлопець на своєму персональному комп`ютері розмістив більше 10 відеофайлів, які були доступні для перегляду користувачам мережі.

«У підлітка було виявлено і вилучено жорсткий диск з відеофайлами, які він поширював у мережі. Результати проведеної експертизи підтвердили, що вилучена відеопродукція заборонена до розповсюдження», - зазначили в міліції.

В даний час відносно феодосійця, який не досяг 18-річного віку, порушено кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України: 300 частина 2-а (розповсюдження неповнолітнім відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості) і 301 частина 2-а (розповсюдження неповнолітнім порнографічної відеопродукції). Санкція цих статей передбачає покарання від штрафу до 5-річного позбавлення волі з конфіскацією відеопродукції, повідомили в міліції Криму.