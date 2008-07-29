У західних областях без світла залишаються 97 населених пунктів
09:15, 29 липня 2008Суспільство
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Найбільше - в Івано-Франківській обл.
У західних областях України залишаються знеструмленими через негоду 97 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання в Івано-Франківській 73 н.п., в Чернівецькій - 12 н.п., у Львівській - 9 н.п. та в Закарпатській - 3 н.п.
До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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