У західних областях без світла залишаються 97 населених пунктів

У західних областях України залишаються знеструмленими через негоду 97 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання в Івано-Франківській 73 н.п., в Чернівецькій - 12 н.п., у Львівській - 9 н.п. та в Закарпатській - 3 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.