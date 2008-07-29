Через повінь зупинено роботу пункту на українсько-румунському кордоні

На українсько-румунському державному кордоні з огляду на зростання рівня води у р.Тиса тимчасово припинено роботу пункту пропуску Сігету Мармацієй – Солотвино.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію посольства України в Румунії щодо наслідків повені у прикордонних з Україною регіонах Румунії.

Зокрема, в аварійному стані перебуває залізничне полотно на ділянці між населеними пунктами Вікшани (митний пост на кордоні з Україною) та Сучавою.

Посольство України в Румунії продовжує відстежувати екологічну ситуацію у прикордонних з Україною регіонах Румунії.