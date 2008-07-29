Через повінь зупинено роботу пункту на українсько-румунському кордоні
09:48, 29 липня 2008Суспільство
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В аварійному стані залізничне полотно
На українсько-румунському державному кордоні з огляду на зростання рівня води у р.Тиса тимчасово припинено роботу пункту пропуску Сігету Мармацієй – Солотвино.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію посольства України в Румунії щодо наслідків повені у прикордонних з Україною регіонах Румунії.
Зокрема, в аварійному стані перебуває залізничне полотно на ділянці між населеними пунктами Вікшани (митний пост на кордоні з Україною) та Сучавою.
Посольство України в Румунії продовжує відстежувати екологічну ситуацію у прикордонних з Україною регіонах Румунії.
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