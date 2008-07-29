Заборгованість із зарплат у Києві зросла в 3,5 раза

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в першому півріччі ц.р. виросла порівняно з початком року на 7,9% (або на 53,1 млн. грн.), і на 1 липня становила 721,8 млн. грн. Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики.

За даними Держкомстату, найбільші темпи зростання заборгованості в першому півріччі зафіксовані в Києві. Так, на 1 липня в Києві сума заборгованості становила 23,5 млн. грн., що в 3,5 раза (або на 16,9 млн. грн.) вище порівняно з 1 січня цього року. Упродовж другого кварталу заборгованість із зарплати в Києві виросла на 66,7% або на 9,4 млн. грн. (на 1 квітня заборгованість становила 14,1 млн. грн.).

Помітне зростання заборгованості із зарплати зафіксоване ще в декількох областях. У Волинській області на 1 липня сума заборгованості становила 4,3 млн. грн. (зростання на 65% або на 3,2 млн. грн.); у Львівській - 37 млн. грн. (зростання на 64% або на 14,4 млн. грн.); у Харківській - 79,3 млн. грн. (зростання на 43% або на 23,8 млн. грн.); Херсонській - 11,7 млн. грн. (зростання на 36% або на 3,1 млн. грн.); у Запорізькій - 29,2 млн. грн. (зростання на 22% або на 5,3 млн. грн.).

Водночас у деяких областях зафіксовано скорочення заборгованості із зарплати. Так, на 1 липня ц.р. сума заборгованості із зарплати становила: у Черкаській області - 12,1 млн. грн. (скорочення заборгованості проти початку року на 20% або на 3,2 млн. грн.); Кіровоградській - 27,6 млн. грн. (скорочення на 17% або на 5,8 млн. грн.); Вінницькій - 16,7 млн. грн. (скорочення на 16% або на 3,2 млн. грн.), Луганській, - 66,7 млн. грн. (скорочення на 14% або на 11,1 млн. грн.).

Цікава тенденція зафіксована по Донецькій області - упродовж першого кварталу заборгованість помітно скоротилася, але за другий - знову виросла, перевищивши січневий показник. Якщо, на 1 січня ц.р. сума заборгованості становила 169 млн. грн., то на 1 квітня вона скоротилася до 154,4 млн. грн. (скорочення заборгованості проти початку року на 8,6% або на 14,6 млн. грн.). Проте вже на 1 липня сума заборгованості із зарплати в Донецькій області становила 176,6 млн. грн. (зростання впродовж другого кварталу на 14% або на 22,2 млн. грн.).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня ц.р. заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня - 692,4 млн. грн.

Також, за даними Держкомстату, на 1 липня ц.р. порівняно з 1 липня 2007 року заборгованість із зарплати в цілому по Україні скоротилася на 14% або на 118,9 млн. грн. (тоді заборгованість становила 840,7 млн. грн.).