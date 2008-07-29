Суддя вимагає від міліції повернути їй "чорного трансплантолога"

Вчорашнє затримання підозрюваного в незаконній трансплантації ізраїльського хірурга Михайла ЗІСА було безпідставним, вважає суддя Ворошиловського районного суду Донецька Ірина БУХТІЯРОВА, у провадженні якої зараз перебуває справа М.ЗІСА.

«Мені, чесно кажучи, дивно дуже, на якій підставі вони його затримали вчора», - сказала суддя в інтерв`ю кореспонденту УНІАН, коментуючи той факт, що вчора після чергового засідання суду виконуючий обов`язки начальника Управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, УМВС України в Донецькій області Сергій КОЛОМІЄЦЬ взяв під варту М.ЗІСА і відвіз його до СІЗО.

За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, хірург був затриманий на підставі рішення Ворошиловського районного суду Донецька від 30 жовтня 2007 року, яким приписувалося екстрадувати М.ЗІСА до Молдови.

«Так, 30 жовтня 2007 року було рішення суду про затримання Михайла ЗІСА на 30 днів для екстрадиції, - пояснила І.БУХТІЯРОВА, - Але згідно зі статтею 18 Європейської Конвенції про видачу правопорушників (від 13.12.1957 року), у будь-якому разі, незалежно від причини невидачі, об`єктивної чи суб`єктивної, якщо впродовж 30 днів правопорушника не видано, він має бути звільнений».

Суддя уточнила, що стаття 19 цієї Конвенції передбачає, що держава може відстрочити, припинити видачу правопорушника. «Але постанови цієї немає, і ніхто в прокуратурі не знає, що було рішення про припинення, про відстрочення», - зазначила І.БУХТІЯРОВА. Вона наголосила, що «ніякого рішення про припинення видачі у справі у мене немає, і думаю, що його немає взагалі».

Тому, «оскільки закінчився 30-дневний термін після рішення суду 30 жовтня 2007 року про екстрадицію, силу воно втратило», зазначила І.БУХТІЯРОВА. Тому рішення суду від 30 жовтня, що втратило силу, не могло бути згідно із законом приводом для затримання вчора М.ЗІСА, упевнена суддя.

Більш того, вона сказала, що раз справа вже розглядається в суді України, ні про яку видачу порушника Молдові не можна говорити.

«Якби я справу направила на дослідування, і вона б зараз дослідувалась, на цій стадії – видавайте, що хочете з ним робіть. Але вже йде судовий процес, і ні про яку екстрадицію не може бути й мови в даний час», - заявила І.БУХТІЯРОВА. Вона також повідомила, що на завтра у неї призначене чергове слухання справи М.ЗІСА, і «офіційно мені ніхто не повідомляв» про затримання підозрюваного і про те, де він перебуває. Якщо завтра М.ЗІС не з`явиться на засідання суду, І.БУХТІЯРОВА буде це розцінювати «як перешкоджання моїй судовій діяльності».

Див. також "Чорний трансплантолог": вважаю себе невинним (фото при арешті)