Руслана і Фонд Ахметова везуть допомогу постраждалим на Прикарпатті

Деталі повідомила Івано-Франківська ОДА

30 липня співачка Руслана ЛИЖИЧКО разом з Фондом Ахметова "Розвиток України" привезли потерпілим Верховинського, Снятинського та Косівського району Івано-Франківської області продукти харчування. Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації, Руслана гелікоптером доставить в ці райони 7 тис. продовольчих пакетів із питною водою, хлібом, маслом, крупами, а також предметами першої необхідності.

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