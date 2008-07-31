Вакарчук дав догани двом ректорам за фальсифікації

Міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК оголосив догани ректорові Запорізького національного університету Сергію ТИМЧЕНКУ та ректорові Волинського національного університету імені Лесі Українки Ігорю КОЦАНУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України, підкресливши, що підставою для цього стали неодноразові звернення абітурієнтів та громадськості щодо непрозорості проведення вступної кампанії у цих ВНЗ.

За даними прес-служби, Міністерством освіти і науки України було здійснено екстрені перевірки, які підтвердили факти порушення Умов прийому. Зокрема, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки при оприлюдненні списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму «Право» за кошти державного бюджету, допущено фальсифікацію інформації щодо кількості балів абітурієнтів з числа випускників довузівської підготовки.

У ЗНУ, окрім фальсифікації списків абітурієнтів, не враховувалися бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

І.ВАКАРЧУК попередив ректорів С.ТИМЧЕНКА та І.КОЦАНА про можливість дострокового розірвання контракту з ними, якщо вони допустять в майбутньому порушення нормативно-правових актів з питань вищої освіти та зобов’язав у триденний термін вжити заходів щодо усунення виявлених порушень, провести зарахування відповідно до Умов прийому.

І.ВАКАРЧУК наголошує на необхідності суворого дотримання вимог нормативно-правових актів та забезпечення об`єктивності і відкритості проведення вступної кампанії.

Перевірки тривають у інших ВНЗ, додали в Міносвіти.

Інформацію про зловживання, порушення, факти хабарництва у вищих та професійно-технічних навчальних закладах МОН просить надсилати за адресою help@vakarchuk.org, або за тел.8-(044)- 486-28-49.