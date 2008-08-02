Полтавщина - екологічно найчистіша, а природних парків немає

На основі ландшафтного заказника „Сулинський” у Полтавській області створять національний природний парк, який називатиметься „Нижньосульський”.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Іван БЛИЗНЮК.

«Полтавська область – екологічно найчистіша серед інших областей, вона має безліч природних ресурсів, а свого національного парку – жодного», – зазначив І.БЛИЗНЮК. – Тоді як в Україні їх налічується 19”.

Розробку проекту парку, який хочуть створити на землях Глобинського, Семенівського, Оржицького районів і одного району Черкаської області, доручили науково-технічному центру Полтавського відділення Інженерної академії України.

За словами генерального директора центру, голови громадської екологічної ради Полтавської області Юрія ГОЛИКА, щорічно держава виділятиме по 6 млн. грн. на охорону територій парку, площа якого становитиме приблизно 32 тис. га і розділятиметься на заповідну, стаціонарно рекреаційну й господарську зони.