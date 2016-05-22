Новобранці поліцейської академії спочатку служитимуть в патрульній поліції - Деканоїдзе

Всі новобранці поліцейської академії обов'язково спочатку служитимуть в патрульній поліції.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, про це глава Нацполиции Хатія Деканоїдзе заявила сьогодні після церемонії запуску роботи патрульної поліції в трьох містах Луганської області – Северодонецьку, Лисичанську та Рубіжному.

"Ми плануємо запускати поліцейську академію. Я скажу вам один маленький секрет: всі люди, які новобранці, які навчатимуться в поліцейській академії, – вони проходитимуть через патрульну поліцію", – зазначила Деканоїдзе.

Вона також запевнила, що у нових патрульних зовсім інший підхід, тому що вони орієнтуються на суспільство. Навіть незважаючи на критику, коли суспільство бачитиме нормальний патруль і дільничних, які орієнтовані на людей, воно зрозуміє концепцію змін до Нацполіції.

За словами голови відомства, сьогоднішні зміни є духом реформи та концепцією побудови Національної поліції України, хоча при цьому є помилки і проблеми.

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"Кожну хвилину ми обговорюємо ці проблеми. Але найголовніше, що ніхто не збирається опускати руки", – зазначила Деканоїдзе, додавши, що зараз відомство має якнайшвидше йти вперед і робити велику реформу в кримінальному блоці і відомчій освіті.