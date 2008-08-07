Хто хоче поїхати на Олімпіаду, звертайтесь до НОК

Відповідно до роз’яснення Оргкомітету Олімпійських ігор, громадяни іноземних країн – власники Олімпійської ідентифікаційної та Акредитаційної карток і чинного національного паспорта для виїзду за кордон, можуть багаторазово в’їжджати і виїжджати з території КНР, включаючи САР Гонконг та САР Макао, з 00:00 годин 8 липня 2008 року до 23:59 23 вересня 2008 року (час пекінський) без необхідності оформлення візи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, це стосується і власників Паралімпійської ідентифікаційної та Акредитаційної карти, термін користування якими як багаторазовими візами триватиме з 00:00 6 серпня 2008 року до 23:59 16 жовтня 2008 року.

Вболівальники, які бажають відвідати Олімпіаду, мають звертатися до Національного олімпійського комітету України, який надаватиме їм квитки на змагання, а також допомогу у придбанні авіаквитків і розміщенні в готелях. У цьому випадку наявність квитків на змагання є підставою для оформлення Посольством КНР у Києві в’їзних китайських віз, зазначає МЗС України.

Питаннями, пов’язаними із відвіданням Олімпіади почесними гостями НОК і Національного комітету спорту інвалідів України опікуються зазначені організації.

Також МЗС інформує, що відповідно до двосторонньої українсько-китайської Угоди про взаємні поїздки громадян, власники дипломатичних і службових паспортів в’їжджають, виїжджають і прямують транзитом територією іншої договірної сторони без віз.