В СБУ дозволили українцям не вставати з дивана під час виконання гімну
Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що українцям не обов'язково вставати під час виконання гімну України, якщо це не урочиста церемонія.
Про це він сказав в ефірі "Радіо Вести" у відповідь на зауваження ведучого, що в ряді країн передбачене покарання, якщо людина не встав під час виконання гімну, "тому коли ви лежите вдома на дивані і звучить гімн, в принципі ви повинні встати".
"Ходили такі байки, що коли до нас приїхали представники однієї з країн в Радянський Союз під час Олімпіади в Москві 1980 року, то вони повинні були завжди вставати під час виконання гімну. І у нас завжди о 6 ранку, я пам'ятаю з дитинства, виконувався гімн. І ось всі вони навіть якщо знаходилися в ліжках піднімалися і стояли. Це абсурд", - сказав Тандіт, зазначивши, що на урочистому заході вставати треба.
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Нагадаємо, голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко пропонує запускати в ефір радіостанцій України гімн двічі на добу - вранці і ввечері.