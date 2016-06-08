В СБУ дозволили українцям не вставати з дивана під час виконання гімну

Про це він сказав в ефірі "Радіо Вести" у відповідь на зауваження ведучого, що в ряді країн передбачене покарання, якщо людина не встав під час виконання гімну, "тому коли ви лежите вдома на дивані і звучить гімн, в принципі ви повинні встати".

"Ходили такі байки, що коли до нас приїхали представники однієї з країн в Радянський Союз під час Олімпіади в Москві 1980 року, то вони повинні були завжди вставати під час виконання гімну. І у нас завжди о 6 ранку, я пам'ятаю з дитинства, виконувався гімн. І ось всі вони навіть якщо знаходилися в ліжках піднімалися і стояли. Це абсурд", - сказав Тандіт, зазначивши, що на урочистому заході вставати треба.

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Нагадаємо, голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко пропонує запускати в ефір радіостанцій України гімн двічі на добу - вранці і ввечері.