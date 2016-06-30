Спека в окупованому Криму призвела до аварій на водопроводах

Про це з посиланням на підприємство "Вода Криму" повідомляє Радіо Свобода.

"Поряд з проблемними територіями - Верхньою і Нижньою Кутузівкою в Алушті, Кіровським районом - з'явилися такі, звідки ніколи звернення з приводу відсутності води не надходили", – повідомила віце-прем'єр підконтрольного Кремлю "уряду Криму" Лариса Опанасюк.

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За її словами, звернення надходили з Євпаторії, Білогірського, Джанкойського, Сімферопольського і Сакського районів.

Як повідомлялося раніше, в аномально спекотну погоду на півострові водоспоживання зросло на 30 - 40%.

Після анексії Криму Росією Україна припинила подавати воду на півострів по Північно-Кримському каналу, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через цей канал.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».