Внаслідок підпалу сухої трави знищено 15 будинків
03:43, 01 вересня 2008Суспільство
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Місце пригоди - Луганщина
У селі Врубівка Лутугинського району Луганської області через підпал невстановленою особою сухої трави та сильний вітер виникли пожежі у покинутих оселях із розповсюдженням вогню на житлові будинки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті пожежі вогнем знищені та пошкоджені 8 житлових та 7 покинутих будинків. Силами шести відділень Державної пожежної охорони МНС пожежа ліквідована. Жертв і постраждалих немає, 12 людей відселені до родичів. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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