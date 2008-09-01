Внаслідок підпалу сухої трави знищено 15 будинків

У селі Врубівка Лутугинського району Луганської області через підпал невстановленою особою сухої трави та сильний вітер виникли пожежі у покинутих оселях із розповсюдженням вогню на житлові будинки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті пожежі вогнем знищені та пошкоджені 8 житлових та 7 покинутих будинків. Силами шести відділень Державної пожежної охорони МНС пожежа ліквідована. Жертв і постраждалих немає, 12 людей відселені до родичів. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.