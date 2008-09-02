Міністр освіти: вимагання в школі не повинно бути

Міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК не вважає, що керівництву шкіл треба заборонити формувати фонди для свої навчальних закладів за рахунок коштів батьків та інших благодійників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції.

І.ВАКАРЧУК зазначив, що такі фонди «не узаконені», водночас додав: «Я не можу сказати, що ці спеціальні рахунки треба забороняти, бо мова йде не лише про батьків, але й випускників цих шкіл та людей, які хочуть підтримати школу». На запитання журналістів, чи можна вважати, що такий збір коштів є незаконним, І.ВАКАРЧУК відповів: “це є ініціатива батьків, або вчителів… Я не можу по-іншому сказати».

При цьому він зазначив, що «здирства» в школі не має бути. І тому, за його словами, сам бюджет школи «повинен створюватися лише з місцевих бюджетів, чи через державний бюджет, через субвенції».