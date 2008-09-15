Дві третини пожежної техніки в Києві час змінити

Приблизно 60-70% пожежної техніки Києва потребує оновлення або ремонту, заявив сьогодні журналістам начальник ГУ МНС України у м. Києві Віктор БОСАК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, цього року за рахунок інвесторів київський гарнізон МНС закупив 26 одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки для проведення основних та спеціальних робіт під час виникнення пожеж або інших надзвичайних ситуацій.

Як зазначив В.БОСАК, на сьогодні з початку року у Києві виникло більше 55 пожеж у висотних будинках і будинках підвищеної поверховості, що вказує на те, що місту не вистачає висотної техніки для гасіння пожеж.

Як пояснили УНІАН у прес-службі столичного управління МНС, сьогодні у Києві налічується 1905 висотних будинків та 250 будинків підвищеної поверховості (більше 17 поверхів). Крім цього, проектуються і будуються житлові та громадські будинки у 35-50 поверхів, у зв’язку з чим складається ситуація, коли рятувальникам важко за допомогою існуючих автодрабин гасити пожежі у таких будинках.

На сьогодні у столичному гарнізоні МНС налічується одна 54-метрова автодрабина, дві автодрабини завдовжки 50 метрів і ще три колінчаті підіймачі з висотою підйому до 30 метрів.

Втім, нещодавно, зазначив В.БОСАК, за рахунок інвесторів у столиці було придбано підіймач з висотою підйому до 90 метрів.

Водночас, пожежно-рятувальній службі міста необхідно ще як мінімум десять автодрабин та автопідйомників висотою підйому більше 50-74 метрів та чотири колінчатих підіймачі висотою 101 метр іноземного виробництва.

Разом з тим, для подачі води на гасіння пожеж у висотних будинках потрібно десять спеціальних пожежних автомобілів з насосами високого тиску, оскільки без цього рятувати людей і гасити пожежі в будинках висотою 27-33 поверхи буде складно.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно участі столичної мерії у матеріально-технічному забезпеченні київських рятувальників, В.БОСАК сказав, що бюджетом Києва, відповідно до спеціальної програми, на цей рік передбачено 3,6 млн. грн.

За його словами, на відміну від інших пожежно-рятувальних гарнізонів України, Київ забезпечений значно краще спеціальною технікою.