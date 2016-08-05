В Україні за останні два роки збільшилася кількість жертв торгівлі людьми - координатор ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила спеціальний посланник і координатор ОБСЄ з питань протидії торгівлі людьми Мадіна Ярбуссінова під час брифінгу на тему: «Виконання Україною зобов'язань щодо протидії торгівлі людьми».

Вона відзначила, що «Україна відразу після розпаду Радянського союзу, як і багато інших пострадянських держав, стала країною походження людей, які були визнані жертвами торгівлі людьми». За її словами, у боротьбі з торгівлею людьми було зроблено дуже багато, але вжитих заходів все ще недостатньо для того, щоб говорити про значні результати.

Як сказала Ярбуссінова, «ситуація, що склалася за останні два роки, криза в Україні - вона лише збільшила кількість людей, які перебувають в групі ризику і які потрапляють в тенета торгівців людьми».

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«Збільшилася за останні два роки кількість людей, які, за визначенням Міністерства соціальної політики, є жертвами торгівлі людьми, причому всередині країни. Якщо до кризи в основному говорили про українські жертви торгівлі людьми, яких виявляли за межами країни, то зараз це число поповнюється внутрішніми жертвами торгівлі людьми», - сказала Ярбуссінова.

За її словами, ОБСЄ «з моменту розвитку українського конфлікту вирішила надати цьому значення, щоб запобігти можливому зростанню людей в групі ризику, зважаючи на велику кількість переміщених осіб».

Координатор ОБСЄ зазначила, що у неї були зустрічі з представниками Національної поліції, і «мені сьогодні повідомили, що зараз в Україні існують спеціальні департаменти із боротьбі з торгівлею людьми і що співробітниками цих департаментів розглядається близько 60 випадків, де були виявлені торговці людьми - рекрутери». Водночас вона зауважила, що «часто під час слідства злочинні елементи отримують недостатнє покарання». Ярбуссінова нагадала, що торгівля людьми є одним із найбільш прибуткових кримінальних бізнесів і менш ризикованим, ніж, наприклад, торгівля наркотиками і зброєю, тому що «покарання не відповідає розміру цього криміналу».

За словами Ярбуссінової, «якщо порівнювати цифри 2014, 1015 і 2016 років, то ми говоримо про те, що зросла кількість людей, яких Міністерство соціальної політики офіційно зареєструвало як жертв торгівлі людьми і яким надається допомога». «Звичайно, допомога не є, на мій погляд, достатньо адекватною для того, щоб жертви торгівлі вважали, що вони пройшли повну реабілітацію», - зазначила вона.

Ярбуссінова нагадала, що в Україні з 2014 року перебуває численна моніторингова місія ОБСЄ, а її учасники мають широку можливість безпосереднього контакту з людьми, які потрапляють в біду.