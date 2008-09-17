Тимошенко: вугілля може забезпечити енергетичну незалежність держави

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що вугільна галузь може забезпечити енергетичну незалежність держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, про це вона заявила під час презентації громадськості проекту Державного бюджету України на 2009 рік.

“Я не знаю більш важкої роботи в Україні і більш потрібної роботи для того, щоб захистити нашу енергетичну незалежність”, - сказала вона.

У зв’язку з цим, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, у проекті Держбюджету-2009 майже у два рази збільшено державну підтримку вугільної галузі, що становить 14,8 млрд. грн. При цьому керівник уряду зазначила, що кожен пункт Закону “Про підвищення шахтарської праці” профінансований у бюджеті 2008 року і передбачений в проекті на 2009 рік.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на потребі збільшити обсяги видобутку вугілля, якого в Україні вистачить на 500 років. “У нас є вугілля, яке може забезпечити всі наші енергетичні потреби від „А” до „Я”, на 500 років”, - заявила прем’єр-міністр, додавши, що реалізація вугілля здійснюватиметься за ринковими цінами.