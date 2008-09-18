Перший всеукраїнський фестиваль лялькових театрів триває в Запоріжжі

У Запоріжжі проходить перший всеукраїнський фестиваль лялькових театрів "Лялькова веселка".

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією організатора фестивалю - директора Запорізького театру ляльок Анатолія КОЛБИ, всі учасники фестивалю - професійні колективи, що працюють в театрах ляльок Донецька, Рівне, Чернігова, Дніпропетровська та інших міст України - демонструватимуть свої вистави на сцені Запорізького обласного театру ляльок протягом 5 днів.

Оцінювати 9 творчих колективів будуть два журі: професійне - з числа театрознавців і викладачів кафедр театрального мистецтва, яке запросили очолити народного артиста України Сергія ЄФРЕМОВА, й "дитяче" - з числа відвідувачів вистав.

Урочисте закриття фестивалю й вручення нагород переможцям заплановано на 20 вересня.