Утиски російської мови в Криму - це міф! - депутат

Парламент Автономної Республіки Крим звернувся до прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з проханням скасувати наказ міністр науки і освіти про покращення вивчення української в школах з викладанням мовами нацменшин, а також наказ міністра охорони здоров’я про переведення освіти у медичних навчальних закладах на державну мову.

У зверненні до Юлії Тимошенко, яке Верховна Рада Криму ухвалила у середу, депутати заявили, що дії українських міністрів порушують конституційні права кримчан на отримання освіти рідною мовою, зокрема, російською, та дестабілізують суспільно-політичну ситуацію в автономії. Кримські парламентарії вказали, що ухвалюючи такі рішення, органи центральної виконавчої влади порушують положення Конституцій України та Криму, Європейську хартію регіональних мов та Закон „Про мови в Українській РСР”. Як заявив журналістам кримський спікер Анатолій Гриценко, державну мову потрібно вивчати в усіх регіонах України, однак це не слід робити за рахунок зменшення вивчення інших мов та проти волі учнів і студентів. Однак лідер кримських рухівців Леонід Пілунський називає міфом заяви кримських депутатів про утиски російської мови в Криму. В інтерв’ю „Німецькій хвилі” він зазначив, що майже 91 відсоток кримських школярів навчаються російською мовою і лише 6 – українською та 3 – кримськотатарською. „Це не війна за російську мову, це війна проти української мови”,- заявив Пілунський, коментуючи ухвалений кримським парламентом документ.