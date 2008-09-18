Зарубіжні фондові ринки лихоманить третій день поспіль

Торги в Азії сьогодні відкрилися зі значного падіння основних індексів.

Низка чорних для інвесторів днів продовжується. На Шанхайській фондовій біржі початок торгів був затьмарений обвалом композитного індексу на 4 відсотки. У мінус пішли акції блакитних фішок у Гонконзі. Японський індекс в перші хвилини торгів на Токійській біржі знизився більш ніж на 3%. Не додає оптимізму і той факт, що Банк Японії за останні два дні вкинув на ринок більше 65 мільярдів доларів для стабілізації фінансової ситуації, передає Эхо Москвы. Досі не зрозуміло, чи поновляться сьогодні операції з цінними паперами на російських майданчиках. Через обвал котирувань напередодні Федеральна служба з фінансових ринків Росії була вимушена припинити торги на невизначений термін. Чиновники пішли на такий крок, щоб інвестори змогли переоцінити наслідки розпродажу паперів, що спровокував кризу довіри в банківському секторі. Замість торгів основні представники фінансового співтовариства зібралися на екстрену нараду. Проте конструктивних рішень, як відзначає газета «Комерсант», виробити так і не змогли.