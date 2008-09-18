Молоді підприємці скаржаться, що стають банкрутами через Міноборони

Призов на термінову військову службу підприємців ставить солдатів-бізнесменів під загрозу банкрутства і завдає серйозної шкоди економіці України.

Таку думку висловили представники проекту Consigliere на прес-конференції на тему «Як довести до банкрутства 8 тисяч підприємств. Рецепт Міністерства оборони України», що відбулася сьогодні в УНІАН.

На думку керівника проекту "Consigliere" Ігоря СИДОРЧУКА, в даний час в Україні права підприємця у разі його призову на термінову військову службу нічим не захищені.

У свою чергу, 21-річний підприємець Дмитро БОЙЧЕНКО зазначив, що “підприємницька діяльність припускає зобов`язання перед контрагентами, фінансові взаємовідносини з найманими співробітниками, відрахування до фондів. Підприємець зобов`язаний регулярно звітувати перед фіскальними органами, платити податки і збори. Можлива і наявність кредитів, які вимагають регулярного погашення. У разі ж призову підприємець-фізична особа не може виконувати зобов`язання ні перед державою, ні перед іншими особами, оскільки законодавчо така ситуація абсолютно не врегульована”.

Д.БОЙЧЕНКО також наголосив, що “у разі відсутності у підприємця призовного віку законних підстав для відстрочення служби в армії вишукаються обхідні шляхи, що йдуть в розріз з антикорупційним законодавством”.

В цілому, за інформацією Consigliere, що грунтується на даних Держкомстату, впродовж найближчих трьох призовів у рядах військовослужбовців можуть опинитися від 8 до 10 тисяч підприємців-фізичних осіб, а більше 5 тисяч найманих співробітників залишаться без роботи.

Як зазначив І.СИДОРЧУК, держава надає відстрочення від військової служби громадянам, зайнятим в найпріоритетніших сферах діяльності: сільському господарстві, освіті, науковій діяльності і т.п., при цьому законодавець обходить увагою підприємців.

“Водночас, Державний комітет статистики України (Експрес-випуск № 213 від 11.09-2008 р.) констатує, що в 2007 році обсяг реалізованої підприємцями-фізичними особами продукції становив 153 млрд. 19,6 млн. грн. Для порівняння: номінальний ВВП України за 2007 рік становив 709 млрд. 445 млн. грн. Ці цифри демонструють, що українська економіка багато в чому залежить саме від невеликих приватних компаній”, - наголосив експерт.

І.СИДОРЧУК повідомив, що проект Consigliere підготував зміни до законів, якими передбачене відстрочення від армії для молодих підприємців. «Ми вже провели переговори з рядом політичних сил, які висловили свою зацікавленість у вирішенні цієї проблеми», - додав він.

За його словами, в проекті закону, підготовленому Consigliere, передбачається, що підприємець, який претендує на відстрочення, має бути зайнятий в приватному бізнесі не менше року, мати безготівковий річний оборот не менш як 250 тис. грн.

І.СИДОРЧУК переконаний, що молоді бізнесмени не менш важливі для держави, ніж молоді вчителі або вчені. «З метою нормалізації ситуації, що склалася, проект Consigliere має намір працювати над приведенням взаємовідносин Міністерства оборони України і підприємців до правового русла», - підсумував керівник проекту Consigliere.

Довідка УНІАН. Проект Consigliere («Консильері») – група консультантів, що спеціалізуються в галузі зв`язків з органами державної влади і політичного консультування.