Перестрілки російських військових у Криму: в Меджлісі розповіли про постраждалого етнічного турка

Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль, передає "112 Україна".

"Ця ситуація під контролем силовиків. Все, що нам вдається дізнатися, що це тільки від місцевих активістів. Вчора дуже багато українських ЗМІ написали про стрілянину, про звичайних громадян, назвали ім'я Хафіза Махамадова, але ми сьогодні намагалися зв'язатися з ним, з його рідними. Нам вдалося з'ясувати, що це реальна людина, він дійсно постраждав від стрілянини, перебуває в лікарні. До нього не пускають нікого. В якому він стані, ми не знаємо", - сказав Джеляль.

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Він додав, що з деякими його родичами вдалося зв'язатися, однак вони бояться говорити публічно.

"Зараз наші активісти з'ясовують певні обставини. За загальною картиною, в селі Суворове під ПП "Армянськом" 6 серпня вночі проходило весілля. Цей чоловік не кримський татарин. Він турок-месхетинець. Проходило весілля, на яке прийшли російські військові. І стався конфлікт між російськими військовими та представниками інших національностей. Внаслідок перестрілки постраждали цивільні люди", - зазначив Джеляль.

Раніше УНІАН повідомляв, що поблизу КПП Армянськ 6-8 серпня відбулося два інциденти, в результаті яких російські військові застосували зброю. В обох випадках вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.