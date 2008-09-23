Як згладити нерівномірності в розвитку регіонів України?

Європейська комісія спільно з Міністерством регіонального розвитку і будівництва України презентували проект “Підтримка стабільного регіонального розвитку в Україні”.

Як повідомив під час сьогоднішньої прес-конференції директор проекту Поль ЙЄПСЕН, основною метою проекту є згладжування нерівномірності в розвитку регіонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, проект розрахований на 4 роки - з 2008 по 20012 роки, для фінансування проекту передбачено 6 млн. євро, які будуть надані Єврокомісією. П.ЙЄПСЕН також повідомив, що ще 9 млн. євро буде надано на розвиток інфраструктури одного з 4 українських міст (Рівне, Прилуки, Ізюм, Свердловськ), яке буде визначено під час реалізації проекту.

«У рамках проекту планується створення в Україні фондів регіонального розвитку, в завдання яких входитиме залучення донорських коштів на реалізацію регіональних проектів. Якщо фонди працюватимуть успішно, Єврокомісія обов`язково підтримуватиме його роботу», - сказав П.ЙЄПСЕН.

У свою чергу заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України Анатолій ТКАЧУК під час прес-конференції відзначив, що «проект спрямовано на впровадження в Україні нової регіональної політики". "Одним з основних компонентів проекту стане модернізація українського законодавства. Нам дуже важливо, щоб нові закони у сфері регіональної політики були адаптовані до європейського законодавства», - сказав заступник міністра.

За його словами, ще одним важливим напрямом стане розвиток регіональних інституцій. «Зараз часто говорять, що спроба регіональної реформи 2005 року закінчилася провалом, але я хотів би сказати, що провалу не було, оскільки не було старту реформи, що сталося через недостатню увагу до інституцій. Сьогодні єдиною такою інституцією є Міністерство регіонального розвитку, а необхідно вибудовувати систему інституцій у регіонах. Третім напрямом співпраці з ЄС має стати впровадження інструментів, необхідних для розвитку регіонального самоврядування і ресурсного забезпечення реформ у регіонах», - додав А.ТКАЧУК.