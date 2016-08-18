На батьківщині Шевченка невідомі викрали бронзовий пам'ятник поету
На батьківщині Кобзаря - у селі Шевченковому Черкаської області, вандали викрали бронзовий пам’ятник поету «Тарас малює».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам директор Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» Людмила Шевченко.
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«Це - зухвалий виклик і громаді села, і усьому суспільству», - сказала вона.
Директор наголосила, що «цей злодійський вчинок міг бути здійсненним лише із застосуванням серйозних спеціальних технічних засобів і механізмів».
Шевченко зазначила, що слідство «має встановити не лише виконавців і замовників цього ганебного пограбування, а й тих, хто не гребує збором кольорового металобрухту, якщо взагалі можна називати «брухтом» пам’ятники історії і культури».
Вона повідомила, що на місці злочину працюють правоохоронці.