На батьківщині Шевченка невідомі викрали бронзовий пам'ятник поету

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам директор Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» Людмила Шевченко.

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«Це - зухвалий виклик і громаді села, і усьому суспільству», - сказала вона.

Директор наголосила, що «цей злодійський вчинок міг бути здійсненним лише із застосуванням серйозних спеціальних технічних засобів і механізмів».

Шевченко зазначила, що слідство «має встановити не лише виконавців і замовників цього ганебного пограбування, а й тих, хто не гребує збором кольорового металобрухту, якщо взагалі можна називати «брухтом» пам’ятники історії і культури».

Вона повідомила, що на місці злочину працюють правоохоронці.