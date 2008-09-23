Експерт про Тимошенко, газ, Москву, залежність і компроміси

Прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО під час візиту до Москви бажано визначити остаточну ціну на газ у 2009 році, оскільки кожен день відстрочки у вирішенні цього питання лише послаблює позиції України.

Про це заявив президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club», член Правління Української народної партії Олександр ТОДІЙЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

За словами експерта, «оскільки поки що не підписано газових контрактів з РФ, «бюджетна» ціна на газ у 260 доларів за 1 тис. кубометрів є вкрай умовною». Водночас він зазначив, що «вести переговори про ціни та постачання газу в грудні значно важче, ніж в травні-червні, як це передбачено міждержавними угодами між Україною та РФ».

О.ТОДІЙЧУК не виключає, що «російська сторона, використовуючи газове питання як важіль тиску, спробує повернутися на позиції минулого року, – приміром, вимагатиме розширення своєї квоти на прямі поставки газу в Україну». Експерт також вважає можливим, що «РФ схилятиме Україну до відмови від прямого співробітництва з країнами Середньої Азії, обіцяючи нижчі ціни на газ у разі підписання прямих російсько-українських контрактів».

На думку президента «Q-club», «для України дуже небезпечно посилювати залежність від одного джерела енергопостачання, особливо у світлі недавнього російсько-грузинського конфлікту». Він закликав прем’єр-міністра «шукати компроміси з російською стороною в енергетичних питаннях, відстоюючи національну безпеку та не відмовляючись від розбудови політики диверсифікації постачання енергоносіїв».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 22 вересня заявила, що планує найближчими тижнями провести переговори з російською стороною щодо укладання угоди на поставку газу до України.

Довідка УНІАН. У березні 2008 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері.

У 2008 році до України поставляється газ центрально- і середньоазіатського походження обсягом не менше 55 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні з Україною на даний момент є НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до Угоди, з 1 травня 2008 року прямі поставки газу промисловим споживачам України в обсягу 7,5 млрд. куб. м на рік здійснює 100-процентне дочірнє товариство ВАТ «Газпром» – ТОВ «Газпром збут Україна».

Ціна поставки газу до України в 2008 році зросла до 179,5 дол. за тис. куб. м порівняно з 130 дол. за тис. куб. м у 2007 році і 95 дол. за тис. куб. м у 2006 році. При цьому ставка транзиту була збільшена в 2008 році з 1,6 до 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.