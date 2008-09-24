На відкриття Театру Чехова в Ялту приїдуть Джон Малкович і Кевін Спейсі

До Ялти 25 вересня на презентацію відреставрованого театру ім А.П. Чехова приїдуть відомі актори Джон МАЛКОВИЧ і Кевін СПЕЙСІ, а також драматург Том СТОППАРД.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Національної резервної корпорації, власник якої - меценат Олександр ЛЕБЕДЄВ запросив акторів і драматурга до Ялти.

«Мотивом візиту акторів театру та кіно Джона МАЛКОВИЧА і Кевіна СПЕЙСІ, всесвітньо відомого драматурга Тома СТОППАРДА стало закінчення реставрації театру імені Чехова й будинку письменника «Біла дача». Реставрація була проведена Національною резервною корпорацією», - зазначили в прес-службі корпорації.

У прес-службі додали, що Д.МАЛКОВИЧ, К.СПЕЙСІ і Т.СТОППАРД давно цікавляться творчістю Антона Чехова».

Довідка УНІАН. Ялтинський театр було відкрито наприкінці ХІХ століття. На його сцені співав Федір Шаляпін. На виставах були присутні Антон Чехов, Максим Горький і багато інших письменників.

Будинок театру двічі зазнавав руйнувань: на початку ХХ століття та в 1944 році. Влітку 1944 року, після звільнення Ялти, театру присвоєне ім`я А.П.Чехова.

Нинішні роботи з реконструкції театру проводилися протягом двох років - з березня 2006 року до березня 2008-го. За даними ЗМІ, в реконструкцію театру вкладено близько 10 млн. євро.