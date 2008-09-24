Концерн "Запорізькі тепломережі" відсудив у жителів понад 600 тис. грн.

Запорізьке комунальне підприємство "Концерн "Запорізькі теплові мережі" (ГТС), що є монопольним постачальником тепла та гарячої води на території обласного центру, у вересні відсудив у запоріжців понад 600 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, "у вересні місцеві та господарські суди розглянули та задовольнили 39 позовів ГТС на загальну суму 617 тис. грн".

За даними прес-служби, всі позови стосувалися стягнення заборгованості з оплати за послуги, надані концерном.

"На сьогодні загальна сума боргу споживачів за послуги ГТС становить 74 млн. грн., і керівництво компанії використовує всі передбачені законодавством механізми для його скорочення, оскільки від наявності коштів на придбання газу в НАК "Нафтогаз України" безпосередньо залежить своєчасність і якість забезпечення міста теплом і гарячою водою", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що крім претензійної роботи концерн здійснює роботу з відключення неплатників від гарячого водопостачання.

"За борг за тепло та гарячу воду в Запоріжжі було відключено загалом 594 квартири. Квартиронаймачі 114 квартир, які повністю погасили борг перед ГТС, вже знов отримали гарячу воду", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, відключати гарячу воду споживачам-боржникам у Запоріжжі почали в травні 2008 року, оскільки, за офіційними даними, "роз`яснювальна робота і поквартирні обходи боржників результатів не давали". За даними ГТС, керівництво концерну ухвалило рішення відключати боржників, сумарна заборгованість яких за послуги теплопостачання та забезпечення гарячої води перевищує 975 грн.