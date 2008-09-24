Тимошенко сподівається, що бензин і далі дешевшатиме

Уряд сподівається, що ціни на нафтопродукти в Україні продовжать знижуватись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за її словами, після доволі стрімкого зниження світової ціни на нафту почали знижуватись ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку України, і в уряді сподіваються, що зниження ціни триватиме й надалі.

«Сьогодні ми фіксуємо практично у всіх регіонах України зниження роздрібних цін на бензин і дизельне пальне. Я думаю, що й далі продовжуватиметься така тенденція», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши, що це позитивно позначиться на інфляційних процесах у країні.