Бойко: одна структура, як спрут, обплутала весь енергетичний експорт

Екс-міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО назвав придбання українською держкомпанією «Укрінтеренерго» 52% статутного фонду угорської компанії Energy Capital Trade ZRt «незграбною спробою прикрити корупційні схеми у сфері експорту електроенергії з України в Європейські країни».

Таку заяву він зробив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Вони спробували облагородити схему, додати їй видимосты якоїсь державної участі, державного інтересу, хоча насправді контроль групи Василя БЕЧВАРЖА над експортом електроенергії посилився, а позиції держави ослабли», - відзначив Ю.БОЙКО.

Він також гостророзкритикував розподіл статутного капіталу в Energy Capital Trade ZRt.

«Укрінтеренерго» говорить про те, що придбала контрольний пакет - 52%. Але скажіть, хто є директором компанії, інтереси кого з акціонерів він відстоюватиме і які має українська сторона механізми його усунення (з посади - УНІАН), якщо він відверто діятиме не на користь України? Адже структурам БЕЧВАРЖА належить 48% компанії, а цього достатньо, щоб заблокувати ухвалення будь-яких рішень», - сказав екс-міністр.

За словами Ю.БОЙКА, новостворена компанія Energy Capital Trade ZRt (до акціонерного капіталу якої увійшло ДПЗД «Укрінтеренерго») з 1-го серпня одержала квоту на експорт з Бурштинського енергоострова останніх 100 МВт електроенергії, які не контролювалися групою Василя БЕЧВАРЖА.

«Під прапором виходу на експортні ринки «Укрінтеренерго», чиновники Мінпаливенерго замкнули монополію на експорт приватної бізнес-групи Василя БЕЧВАРЖА, - сказав екс-міністр. - Тепер у них 100-процентний контроль експорту з Бурштинського енергоострова».

За інформацією екс-міністра, інші компанії групи Василя БЕЧВАРЖА - Korlea Invest as. (Словаччина) і Energy Capital ZRt. (Угорщина) - до серпня контролювали експорт з Бурштинського енергоострова в об`ємі 450 МВт, решту 100 МВТ контролювала System Capital угорського бізнесмена Ласло КАПОЙЇ.

«Тепер ця квота також перейшла групі БЕЧВАРЖА, контроль якого над експортом української електроенергії з Бурштинського енергоострова став тотальним», - підкреслив Ю.БОЙКО.

Також екс-міністр ПЕК нагадав, що структура В.БЕЧВАРЖа Energo-Pratner Kft. (Угорщина) недавно почала експортні постачання з території України до Молдавії, які раніше здійснювалися молдавською державною компанією Energocom.

«Ми маємо критичну концентрацію інтересів однієї структури, яка, як спрут, обплутала всю енергетичну торгівлю України», - заявив Ю.БОЙКО.

За оцінкою екс-міністра, концентрація групою В.БЕЧВАРЖА енергетичного експорту з України перевищила 75%.

За словами Ю.БОЙКА, сьогодні чиновники уряду і Мінпаленерго намагаються розширити монополію групи БЕЧВАРЖА і на ввезення електроенергії до України з інших держав.

«Верхом цинізму є той факт, що, експортуючи електроенергію собі в збиток через структури БЕЧВАРЖА, Україна у вересні вперше почала імпорт електроенергії з Росії - і теж за посередництва цієї бізнес-групи», - заявив Ю.БОЙКО.

За словами екс-міністра, закупівля електроенергії з російського ринку є безпрецедентною для України, баланс електроенергії якої характеризується перевиробництвом.

«Закупівля російської електроенергії прямо суперечить програмним принципам «демократичної коаліції», яка сформувала діючий уряд ТИМОШЕНКО», - заявив Ю.БОЙКО. - Зниження енергетичної залежності від Росії завжди називалося одним з пріоритетів демкоаліції, але коли зачіпається особистий інтерес, програмні принципи, як ми бачимо, відступають».

«Складається враження, що дуже могутні інтереси аж до особистих інтересів прем`єр-міністра задіяні в цій схемі, якщо українське держпідприємство «Укрінтеренерго» не може укласти прямий контракт з російською держкомпанією «Інтер РАО ЕЭС» без посередництва групи компаній Василя БЕЧВАРЖА», - відзначив Ю.БОЙКО.

«Тепер усі споживачі України, яким поставлятиметься російська електроенергія, заплатять Василю БЕЧВАРЖУ і його покровителям в уряді ТИМОШЕНКО двічі - один раз за ввезену електроенергію з Росії і другий раз – коли субсидуватимуть експорт української еллектроенергії європейським споживачам за цінами нижче українського ринку», - підсумував Ю.БОЙКО.

Як стало відомо сьогодні, держпідприємство ”Укрінтеренерго” придбало у KORLEA INVEST Holding AG (Швейцарія) 52% частку статутного капіталу енерготрейдера Energy Capital Trade ZRt (Угорщина).

За словами директора ”Укрінтеренерго” Андрія ІВАНЧУКА, мета покупки - вихід на ринок постачань електроенергії кінцевим споживачам в Європі.

За його словами, держпідприємству вдалося придбати 52% частку статутного капіталу Energy Capital Trade всього за 24 тис. євро.

”Укрінтеренерго”, за словами А.ІВАНЧУКА, з 1 серпня 2008 року здійснює постачання української електроенергії Energy Capital Trade потужністю 100 МВт. Він сказав, що держпідприємство нарощуватиме об`єми постачань на адресу цієї компанії, знижуючи об`єми відпуску іншим контрагентам.

Крім того, сьогодні стало відомо що ”Укрінтеренерго” з 15 вересня почало купувати російську електроенергію у ВАТ ”ІНТЕР РАО ЕЕС”. При цьому, за словами джерела в Мінпаленерго, імпорт російської електроенергії здійснюється «Укрінтеренерго» через Energy Capital Trade.

”Укрінтеренерго” раніше на кордоні з Угорщиною продавало електроенергію двом компаніям - System Consulting ZRt (Угорщина) підприємця Ласло КАПОЙЇ і Energy Capital ZRt. (Угорщина), 100%-ій ”дочці” KORLEA INVEST.

”Укрінтеренерго” поставляє до Угорщини, Словаччини і Румунії електроенергію, вироблювану в енергоострові Бурштинської ТЕС