Турчинов доручив допомогти родинам українців, які загинули в Росії

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив допомогти родинам українців, які постраждали під час ДТП у Калузькій області РФ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра.

О.ТУРЧИНОВ доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству транспорту та зв’язку, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та Міністерству внутрішніх справ провести усю необхідну організаційну роботу, аби допомогти родинам сімох загиблих та двох важко травмованих громадян України, які постраждали під час дорожньо-транспортної пригоди у Калузькій області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 3.38 у Малоярославецькому районі Калузької області, поблизу села Міхєєво, сталося зіткнення зареєстрованого у Білорусі мікроавтобуса «Мерседес-спринтер» з вантажівкою «Форд», що стояла на узбіччі.

У результаті ДТП загинули 9 осіб, з них семеро чоловіків – громадяни України (1959, 1967, 1968, 1971, 1975, 1976 і 1990 років народження), а також жінка, особа якої встановлюється, та 42-річний водій мікроавтобуса, громадянин Білорусі, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Крім того, двоє українців, чоловіки 1979 і 1986 років народження, з травмами госпіталізовані до центральної райлікарні.