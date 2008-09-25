Прес-конференція про відкриття виставки-форуму «Ukrainian Travel Forum 2008 (осінь)»

29 вересня о 10-30 у прес-центрі “Український час” відбудеться прес-конференція на тему: «Відкриття Першої міжнародної туристичної виставки-форуму «Ukrainian Travel Forum 2008 (осінь)». Асоціація Лідерів Турбізнесу України (АЛТУ) презентує новий проект в Україні – UTF 2008 (осінь). Виставка пройде 29 вересня - 1 жовтня у Києві в «Українському Домі» у форматі професійного виставкового форуму. Учасники: президент АЛТУ, директор мережі турагенцій «Галопом по Європам» Тарас Демура, віце-президент АЛТУ, директор по туризму ТОВ «Агентство «Пан-Укрейн» Олена Шаповалова, директор «АЛТУ-Експо» Аркадій Маслов, президент УАТА Равіль Хамітов, директор ТОВ «ТЕЗ Тур» Йосип Андрик, директор ТОВ «Туристична фірма САМ» Людмила Власенко, директор ТОВ «Кандагар-Тур» Борис Зелінський, директор ТОВ «Туроператор «Проланд» Ярослав Іцковський, директор ТОВ «Туртесс Тревел» Олександр Новіковський (вул. Хрещатик, 2, прес-центр «Український час»). Акредитація на сайті: www.altu-expo.com або на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 8 (067) 538 95 03.