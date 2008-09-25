Погода на 26-30 вересня: скажи депресії «ні!»

Завтра в Україні переважно без опадів, вдень до 15° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 26 вересня на території країни очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці в західній та південній частині місцями туман. Вітер північно-східний, 5-12 м/с, вдень на крайньому півдні окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на півдні 7-12°; вдень 10-15°, на Закарпатті та в Криму до 18°; в Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-6° тепла.

27-28 вересня в Україні утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 27 вересня в Криму, а 28 вересня у східній частині місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с (27 вересня у південній частині та східних областях північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с). Температура вночі 4-9° тепла, 27 вересня у південній частині, а 28 вересня на узбережжі морів 8-13°; вдень10-15°, у східній частині 7-12°, 28 вересня у західних та південних областях місцями 16-18°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-7° тепла.

29-30 вересня переважно без опадів, лише на півночі Лівобережжя пройдуть невеликі дощі. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 10-15°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 16-19°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.

У столичній області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 10-15°.

27-28 вересня на Київщині мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

29-30 вересня переважно без опадів. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 10-15°.