Тимошенко шкода, що Білозір «почала співати під музику і вірші Балоги»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що проти неї почато нову хвилю дискредитації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи запит народного депутата Оксани БІЛОЗІР про необхідність розслідування чартерних польотів глави уряду до Москви і Верони.

«Розуміючи, що сьогодні Служба безпеки України запустила нову хвилю дискредитації, я хочу сказати, що всі названі чартерні літаки не мають до мене ніякого відношення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що останній раз літала до Москви з офіційним візитом для участі в засіданні українсько-російського комітету з економічного співробітництва, створеного в рамках міждержавної комісії Ющенко-Путін.

«Мені дуже шкода, що Оксана БІЛОЗІР, яку я поважаю як співачку, почала співати під музику і вірші пана БАЛОГИ, і що, мені здається, концертно-політичні тури БАЛОГА також проводить Оксані БІЛОЗІР», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона порадила О.БІЛОЗІР не брати участі в брудних політичних провокаціях.

На думку прем`єр-міністра, нова хвиля дискредитації її як прем`єр-міністра та її уряду є ознакою того, що в країні почалася президентська кампанія.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, керівник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України одержала запит народного депутата О.БІЛОЗІР (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про перевірку законності польотів прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО з використанням чартерних рейсів до Верони і Москви.