Україна в 2008 році недолічилася сотень тисяч туристів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив директор туристичної компанії ТОВ «Кандагар» Борис ЗЕЛИНСЬКИЙ.

«Я можу сказати, що цього року Україна недолічилася значної кількості туристів, особливо з країн СНД. Я думаю, що рахунок йде на сотні тисяч. Точних цифр немає - рік ще не закінчився.» - зазначив він.

Зокрема, на його думку, цифри Міністерства туризму і курортів Криму про падіння туристичного потоку до Криму на 5% не відповідають реальності, оскільки йдеться тільки про сертифіковані курортні об`єкти, і не врахована статистика приватних готелів, квартир. «Навскидку я думаю, що по регіонах по-різному (падіння турпотоку – УНІАН). Я думаю, що в Криму туристичний потік цього року впав відсотків на 15, не менше, у Карпатах теж було помітне падіння. Не можу сказати по Києву, яка там динаміка прибуття груп, але є така інформація, що у зв`язку з різким подорожчанням транспортних, готельних послуг цього року, громадського харчування, значно скоротилася кількість дитячих груп, що прибувають на канікули з екскурсійною метою в такі міста, як Київ, Одеса. Тут явне скорочення потоку», - заявив Б.ЗЕЛИНСЬКИЙ.

За його словами, 2008 рік був невдалим для України в плані залучення туристичних потоків. «Для в`їзного туризму для України цей рік був дуже важкий», - зазначив він. На думку Б.ЗЕЛИНСЬКОГО, це пов`язано з дуже низькими витратами держави на просування свого туристичного продукту. «На жаль, держава наша не прикладає практично жодних зусиль для просування своїх туристичних можливостей, як всередині, так і на зовнішніх ринках. Якщо порівнювати Туреччину, єгипетські курорти, то бюджети, які виділяються державами на просування цих курортів, обчислюються в десятках мільйонів доларів. Тільки рекламний бюджет турецького міністерства курортів у РФ становить близько 25 млн. дол. на рік. У нас, на жаль, подібні акції нашою країною не проводяться», - зазначив він.

Крім того, на думку Б.ЗЕЛИНСЬКОГО, негативно на потік в`їзного туризму вплинули негативні інформаційні повідомлення. «Ми всі чудово знаємо, що наша країна тільки протягом цього року давала певні негативні інформаційні приводи. І ці приводи іноді надмірно роздувалися, мали місце в країнах ближнього зарубіжжя - Росії, Білорусії, Польщі. Тому, коли люди читають про те, що в Україні найбільша гіперінфляція, нестабільна політична ситуація, що в Україні відбуваються різні стихійні лиха і держава неефективно справляється зі своїми завданнями, то, звичайно, інформаційний фон досить-таки негативний, і це, звичайно, позначається на туристичних потоках в нашу країну», - зазначив він.

На думку учасника ринку, Україна стоїть перед загрозою втрати своїх потенційних туристичних можливостей. «Якщо ми продовжуватимемо в тому ж дусі, я думаю, що Україна втратить свій імідж і потенціал як країна з великими курортними можливостями», - зазначив він. За словами Б.ЗЕЛИНСЬКОГО, 2008 рік виявився зовсім не роком туризму і курортів, як було оголошено. «Цей рік був оголошений Президентом роком туризму і курортів, тобто під цим прапором мав пройти 2008 рік. Якщо він і проходив під якимись подіями, інформаційними приводами, то тільки не стосовно курортів і відпочинку», - заявив Б.ЗЕЛИНСЬКИЙ