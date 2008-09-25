На території Полтавської державної аграрної академії встановили пам`ятний знак Герою Соціалістичної праці, Герою України, почесному професору академії Семену АНТОНЦЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому відкритті пам`ятного знаку взяли участь ректор аграрної академії Віктор ПИСАРЕНКО, заступник голови Полтавської обласної ради Петро ВОРОНА і заступник голови облгосадміністрації Володимир АНДРІЄНКО, а також сам С.АНТОНЕЦЬ.

«Нам потрібно всім у Вас (С.АНТОНЦЯ) вчитися любити землю. Це велика майстерність працювати на землі і не нашкодити їй», – сказав П.ВОРОНА.

Він назвав С.АНТОНЦЯ живою легендою полтавського землеробства.

Нагадаємо, Герой Соціалістичної праці, Герой України С.АНТОНЕЦЬ став першим, хто застосував в Україні органічні, тобто із застосуванням натуральних добрив, технології при вирощуванні сільгосппродукції. Зараз він очолює ПП „Агроекологія”.