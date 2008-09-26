Події в Америці не загрожують банківській системі України

Події в Америці не загрожують стабільності банківської системи України перш за все тому, що масштаби іпотечного кредитування в Україні не такі, як в Америці та Європі. Таку думку УНІАН висловив заступник голови правління КБ «ПриватБанк» Юрій КАНДАУРОВ.

Що стосується позиції "ПриватБанку" в сегменті іпотечного кредитування, то заступник голови зазначив, що "ПриватБанк" сьогодні не є лідером на ринку іпотечного кредитування. «…За останніми рейтингами ми посідаємо 6-7-е місце за об`сягами іпотечних позик, - сказав Ю.КАНДАУРОВ. - І це не упущення, а результат зваженої політики на ринку». При цьому він зазначив, що банк свідомо не форсував цей сегмент послуг, працюючи в основному не в столиці, а у великих містах, де вартість житла набагато нижча, але попит на банківські кредити достатньо високий. Ю.КАНДАУРОВ зазначає, що за цими кредитами практично немає простроченої заборгованості, а люди дуже серйозно ставляться як до вибору банку, так і виконання своїх зобов`язань.