СБУ затримала дві вантажівки з контрабандою на 25 мільйонів

Співробітники Служби безпеки України затримали дві вантажівки, які контрабандно перевозили з Європи до України товари на загальну суму 25 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області,

оперативниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області в ніч на 25 вересня на Київщині перехоплено дві вантажівки, які прямували із Німеччини до столиці й за документами перевозили металеві візки для будівництва.

При ретельному огляді вантажівок на Київській регіональній митниці усередині причепів правоохоронці знайшли лише декілька візків, за яким було приховано коробки з контрабандою - 35 тисяч мобільних телефонів популярних моделей, автомобільні системи навігації «GPS», сонцезахисні окуляри й контактні лінзи, жіночий трикотаж відомих брендів європейських виробників.

Товар затримано. За фактом приховування від митного контролю реальної вартості вантажу і надання державним органам неправдивих відомостей ГУ СБУ в м. Києві та Київській області вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).

Прес-центр відомства зазначає, що у червні цього року, відпрацьовуючи злочинні схеми, до яких вдаються зловмисники при здійснення імпортних операції, співробітники столичного главку СБУ перекрили контрабандний канал із Великобританії. Тоді під виглядом емальованих ванн до України було ввезено мобільні телефони «Верту», професійні відеокамери, рідкокристалічні монітори, ноутбуки, столовий посуд та парфуми на загальну суму 10 млн. грн.