Київська влада згортає соціальні програми через дефіцит у 2 мільярди?

Київська влада згортає соціальні програми через дефіцит бюджету.

Як повідомляє газета “Коментарі”, 2 жовтня, на одній із найближчих сесій Київради депутати заслуховуватимуть звіт фінансового управління Київської адміністрації про стан міського бюджету, в якому утворився дефіцит у розмірі не менше 2 млрд. грн. За шість місяців загальний фонд міського бюджету поповнився майже на 7 млрд. грн., що становить близько 40% річного плану (17 млрд. грн.). До спеціального фонду надійшло 2,3 млрд. грн., що становить від плану на рік всього 38%.

Причин недонадходжень, за інформацією “Коментарів”, декілька. Перша – початкова незбалансованість столичного бюджету. Зокрема, спочатку завищені прогнози надходжень від податку на доходи фізичних осіб, які становлять близько 80% доходів бюджету. В першому півріччі від сплати цього податку до міської казни надійшло 4,9 млрд. грн., або 42% річного плану. Столичні фінансисти при розрахунку бюджету відштовхувалися від суми в 3,5 тис. грн, тоді як за даними Держкомстату в першому півріччі середня зарплата в столиці становила 2909 грн. Друга - істотний недобір коштів від продажу й оренди землі. Після того, як Київрада ухвалила рішення про підвищення орендних ставок, КМДА, пише видання, не переуклала договори з орендарями. Тому вони як і раніше розраховуються з бюджетом за старими правилами.

Дефіцит спеціального фонду міського бюджету спровокувало також зниження (на 100 млн. грн.) платежів забудовників за пайову участь через кризу в будівельній галузі і скорочення об`єктів, що здавалися в експлуатацію. Крім того, місцева влада перерахувала до держбюджету більше належного (5,6 млрд. грн.), що також позначилося на погіршенні фінансового стану столичної казни.

В результаті, за інформацією головного управління комунального господарства КМДА, програма з реконструкції об`єктів водопровідного господарства профінансована всього на 18%, каналізаційного — на 30%, медицина одержала 44% від належного, соціальна сфера в середньому - 43%, ЖКГ - тільки на 14%.