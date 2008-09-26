НБУ хвалиться зростанням іноземних інвестицій у 8 мільярдів доларів

Обсяг чистого зростання прямих іноземних інвестицій за вісім місяців 2008 року оцінено у 8,1 млрд. дол., що на 21,4% більше, ніж за відповідний період 2007 року (6,7 млрд. дол.). Про це говориться в повідомленні, обнародуваному сьогодні на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, фінансовий і банківський сектор залишається найпривабливішим для іноземних інвесторів: обсяги вкладень прямих іноземних інвестицій в цю сферу за січень-серпень 2008 року зросли порівняно з відповідним періодом 2007 року в 1,7 раза, а їх частка оцінена в 47,3% від загального обсягу вкладених коштів.