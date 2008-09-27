У Броварах посадовця БТІ накрили з хабарем у 540 тисяч
...за оформлення права власності
Співробітники Антикорупційного бюро ГУБОЗ у Київській області під час отримання хабара у сумі 540 тисяч гривень затримали одного з керівників комунального підприємства Київської облради "Броварське Бюро технічної інвентаризації".
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, посадовець вимагав кошти від директора приватного підприємства за оформлення права власності на об’єкти нерухомості, придбані у КСП "Семиполківське", яке знаходиться в стадії ліквідації.
Прокуратурою Київської області стосовно посадовця порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (отримання хабара в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Водночас Броварський районний суд продовжив на 10 діб термін його тримання під вартою.