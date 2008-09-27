Зустрічайте бабине літо: до плюс 20° - лише три дні!

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями у західних, північних та центральних областях тумани. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів 9-14°; вдень 15-20°; в Карпатах протягом доби 1-6° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 29-30 вересня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів 7-12°; вдень 13-18°, у Криму, на півдні Одещини та Закарпатті 16-21°; в Карпатах вночі 1-4°, вдень 4-7° тепла.

1-2 жовтня - без опадів. Температура вночі 6-12°; вдень 15-20°.

У Києві у неділю очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 15-17°.

По області - мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.

29-30 вересня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

1-2 жовтня - без опадів. Температура вночі 6-11°; вдень 15-20°.